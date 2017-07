Van overbodig naar onmisbaar: Engels in de basis verwacht bij Club Brugge, voorzitter Verhaeghe wijst Izquierdo op z'n plichten

De kans is groot dat Engels woensdag zelfs aan de aftrap verschijnt. Benoit Poulain viel vrijdag in de Brugse Metten tegen Athletic de Bilbao namelijk geblesseerd uit. De intrede van Engels zou hoe dan ook opvallend zijn. Coach Ivan Leko liet hem tijdens de voorbereidingsmatchen immers aan de kant nadat die zijn transferwens had uitgesproken.

Ook Izquierdo is weer opgevist. Het Laatste Nieuws meldt dat de Colombiaan na een goed gesprek met voorzitter Bart Verhaeghe op zijn plichten werd gewezen. Hem moeten we wellicht niet aan de aftrap verwachten. De vleugelaanvaller kampt nog met een trainingsachterstand nadat hij later inpikte bij Club.