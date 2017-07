Vanavond direct erop of eronder voor Club Brugge: "Geen excuses"

Het is nog koffiedik kijken hoe Club voor de dag gaat komen, want de voorbereiding was geen echte waardemeter. "Ik zou op een schaal van tien niet kunnen zeggen waar we na zes weken voorbereiding staan", aldus Leko in Het Nieuwsblad.

"Maar tactisch, fysiek en mentaal zag ik afgelopen weken veel progressie. Er zijn nog werkpunten, natuurlijk, zoals de individuele foutjes achterin. We beseffen dat ook, we zijn niet dom. Maar dat vraagt tijd. Binnen drie maanden gaan we beter zijn, geloof me. Maar als het misloopt, zal dat geen excuus zijn."

Zenuwen

Leko komt voor de eerste keer Europees aan de aftrap als coach. Maar zenuwen? Nee, blijkbaar niet. "Neen. Ik doe mijn job zoals ik ze al drie jaar doe. En mijn ploeg is klaar."