De 3-4-3 bij Club Brugge heeft nog tijd nodig en wel hierom

Goeie bedoelingen, maar tactisch niet klaar

De eerste twintig minuten was het genieten geblazen op Jan Breydel. De bal ging goed rond en wanneer er dan toch balverlies kwam, ontwikkelde blauw-zwart heel wat druk op de man met de bal.

Alleen had Basaksehir na een tijdje ook wel door hoe het die druk moest omzeilen, en werden bij Brugge posities verkeerd of niet overgenomen. Gevolg daarvan was dat de ruimtes plots groter werden en Perbet vaak alleen druk ging zetten.

Vormer verwoordde het na de wedstrijd duidelijk: "We waren tactisch nog niet helemaal klaar." Het nieuwe systeem moet er dus nog ingeslepen worden.

Fysieke complicaties

Maar dat heeft bij AA Gent, toen Vanhaezebrouck overnam en een soortgelijk systeem ging spelen, ook enige tijd geduurd. Wat er wel nog bijkomt, is dat het een énorm intensief systeem is om spelen.