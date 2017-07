Ferrera opent seizoen met gelijkspel tegen ex-club: "Twee grote fouten gemaakt"

KV Mechelen deelde in de eerste helft twee cadeautjes uit. Sa profiteerde optimaal van een blunder van De Witte, de 1-2 liet hij liggen na dom balverlies van Schoofs. "We hebben in de eerste helft twee grote fouten gemaakt. Zo gaven we twee kansen weg aan Standard, maar verder hebben zij niks kunnen creëren", aldus Ferrera na de wedstrijd.

"Er zijn zeker zaken die we moeten corrigeren, maar ik ben wel tevreden met onze eerste helft. In de tweede helft kregen we nog een goede kans met Matthys, maar we hebben slechts één keer kunnen scoren. We wisten op voorhand dat we het laatste halfuur moeilijk zouden hebben, want onze drie middenvelders hebben een moeilijke voorbereiding gehad en waren fysiek nog niet helemaal in orde."

Logische uitslag

Ferrera vond een gelijkspel een terechte uitslag. "We hadden het moeilijk, maar beide ploegen hadden de match kunnen winnen. Een gelijkspel is een logische uitslag. Of ik tevreden ben? Je bent alleen tevreden als je wint. We starten met één punt tegen een vernieuwd Standard. Het is al één punt meer dan vorig seizoen."