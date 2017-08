'Gierige Gasten' tonen hoe ze gratis binnen geraken bij een match van Club Brugge: niet als mascotte Bibi, wél op deze manier

Het opzet was duidelijk: gratis het stadion binnen geraken bij een Champions League-duel. In he verleden gaven de Gierige Gasten zich al eens uit voor journalisten van Fox Sports, maar geraakten ze op die manier niet voorbij de stewards van NEC Nijmegen.

Bij Club probeerden ze het aanvankelijk als mascotte Bibi. Voorbij de eerste steward geraakten ze wel, maar na verdere controle werden ze toch uit Jan Breydel gezet.

Eenvoudig mailtje

Uiteindelijk bleek de oplossing veel makkelijker dan gedacht. De Gierige Gasten maakten een mailadres aan onder de naam van oud-speler René Eijkelkamp. Na wat mailverkeer versierden ze twee kaartjes voor de ontmoeting met Basaksehir. Bekijk het relaas hieronder.