Club-spelers denken verder dan enkel Europa League: "We willen revanche voor die 0 op 18"

Indien Club zich kwalificeert tegen Basaksehir zijn de West-Vlamingen al zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar, maar ze gaan voor meer... "We willen doorgaan, want de Champions League is het allermooiste voor een speler", aldus Vossen in HLN.

Die 0 op 18 van vorig seizoen ligt immers nog op de maag. "We zijn er echt op gebrand om Basaksehir uit te schakelen, mede door wat er vorig seizoen is gebeurd. We willen revanche nemen na de 0 op 18 van vorig seizoen in de Champions League."