Een gemiste kans! Club Brugge zou reekshoofd geweest zijn in laatste voorronde Champions League en dit waren dan de mogelijke tegenstanders

Als Club Brugge er in geslaagd was om Basaksehir opzij te zetten, zou het best mogelijk geweest zijn om de groepsfase van de Champions League te halen. Als reekshoofd zou Club in de laatste voorronde van het kampioenenbal kleppers als Sevilla, Napoli, Liverpool en CSKA Moskou ontlopen hebben.

De mogelijke tegenstanders van blauw-zwart waren in dat geval Sporting Clube de Portugal (Portugal), Steaua Boekarest (Roemenië), BSC Young Boys (Zwitserland), OGC Nice (Frankrijk) en TSG Hoffenheim (Duitsland).

Gemiste kans

Akkoord, de vijf laatstgenoemde tegenstanders zijn nog steeds geen hapklare brokken. Maar als je beseft dat Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League toppers als Liverpool en Napoli kon vermijden, dan is dit absoluut een gemiste kans voor blauw-zwart.

Hoe de vierde voorronde in de Champions League er zou uitgezien hebben mét Club Brugge:

Reekshoofd

Sevilla - 112.999

Napoli - 88.666

Liverpool - 56.192

CSKA Moskou - 39.606

Club Brugge - 39.480

Geen reekshoofd

Sporting Clube de Portugal - 36.866

Steaua Boekarest - 35.370

BSC Young Boys - 28.915

OGC Nice - 16.833

TSG Hoffenheim - 15.899

Hoe de vierde voorronde in de Champions League er uitziet zonder Club Brugge:

Reekshoofd

Sevilla - 112.999

Napoli - 88.666

Liverpool - 56.192

CSKA Moskou - 39.606

Sporting Clube de Portugal - 36.866

Geen reekshoofd

Steaua Boekarest - 35.370

BSC Young Boys - 28.915

OGC Nice - 16.833

TSG Hoffenheim - 15.899

Istanbul Başakşehir - 10.340