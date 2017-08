Geen Mbappe? Dan is Eden Hazard plan-B voor deze absolute topclub

Volgens Don Balon zou Real Madrid zijn pijlen opnieuw op Hazard richten. De Koninklijke dreigt naast goudhaantje Kylian Mbappe te grijpen, en daarom zou Zinédine Zidane opnieuw aan Hazard denken. Als Mbappe Monaco straks effectief inruilt voor Paris Saint-Germain, kan alles in een stroomversnelling komen.

Al is het maar de vraag of Chelsea zijn smaakmaker zal laten gaan. Hazard speelt een belangrijke rol in de plannen Antonio Conte en de Italiaan wil de Rode Duivel dan ook niet zien vertrekken.