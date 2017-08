Primeur in provinciale: derby vindt achter gesloten deuren plaats uit vrees voor represailles

De primeur is weggelegd voor vierdeprovincialers SK Heusden 06 en FC Eendracht Houthalen. De Limburgse derby van zondag 3 september vindt op vraag van de thuisploeg achter gesloten deuren plaats.

Uit de hand gelopen derby

Oorzaak is het burenduel van anderhalf jaar geleden, toen een vechtpartij uitbrak en een fan van Heusden met een gebroken oogkas in het ziekenhuis belandde. Om represailles te vermijden, neemt men nu deze drastische maatregel.

"We kunnen de ­veiligheid van de ­supporters volgende zondag niet garanderen", zegt secretaris Nando ­Barzan van SK Heusden 06 in Het Nieuwsblad. "Dit verhaal kent enkel verliezers", reageert men bij Eendracht Houthalen. "Onze bekermatchen van de afgelopen weken zijn vlekkeloos verlopen, en we zijn vastbesloten om op datzelfde elan verder te gaan."