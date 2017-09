Belgisch Bayern-monument supportert voor Anderlecht: "Je moet altijd geloven dat er iets te rapen valt"

"Voor de wedstrijd maak je altijd 50 procent kans. Je moet altijd geloven dat er iets te rapen valt", vertelt Jean-Marie Pfaff in De ochtend op Radio 1. "Tegen Bayern München spelen is natuurlijk nooit makkelijk, zeker in de Allianz Arena. Maar als Anderlecht compact en geconcentreerd speelt, kunnen ze met wat geluk iets rapen."

Anderlecht moet respect hebben voor Bayern, maar ze moeten ook in zichzelf geloven - JMP Deel deze quote: Afgang vermijden Vooral met het hoofd omhoog kunnen terugkeren is belangrijk, meent Pfaff. "Voetballen tegen Bayern München is een eer, maar je moet opletten dat je niet afgaat." "Bayern pakt vanaf de eerste minuut uit met pressing. Het team straalt zekerheid uit. Het is een heel compacte ploeg, die vooraan erg gevaarlijk is. Een topploeg", besluit hij.