Weiler scherp na nederlaag: "Nu kunnen jullie opnieuw kritiek hebben op iets wat jullie niet begrijpen"

"Ik wil heel de ploeg feliciteren, want we hebben 80 minuten tegen een erg sterk team met een man minder gespeeld. Zoveel ploegen komen hier echt geen punten halen, dus we moeten blij zijn met die vechtlust en prestatie", aldus René Weiler over zijn ploeg.

Zoveel ploegen gaan er geen punten rapen in Bayern

Maar het was na tien minuten natuurlijk wel al verkeerd gelopen. "Ik weet niet waar de heisa vandaan komt, want Kums kan voetballen en hij kan ook op die positie overweg. Hij heeft daar zeker de kwaliteiten voor", gaf de Zwitser daarover aan.

"Hij maakt een verkeerde beslissing. Een speler met zo'n ervaring moet beter doen in zo'n fase. Het was nog vroeg in de match, maar zoiets kan gebeuren in de wedstrijd en we hebben goed gereageerd. Maar dit is goed voor de pers, zo kunnen jullie opnieuw kritiek hebben op iets wat jullie niet begrijpen."