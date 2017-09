Weiler geeft Kums de volle laag, zijn ploegmaat denken er anders over: "Hij is een klasbak"

Te beginnen met Olivier Deschacht. "Het is spijtig, maar dat kan gebeuren. Het is een fase die hij een beetje verkeerd inschat. Maar Kums is een topspeler, een klasbak, we gaan hem nog veel nodig hebben. En hij zal dit wel een plaats kunnen geven", aldus de voormalige kapitein.

Hetzelfde geluid klonk bij Adrien Trebel. "Hij is de laatste verdediger en moet iets doen. Spijtig genoeg maakte hij de verkeerde keuze. Maar we gaan hier niet het proces van Sven voeren. Dat had mij ook kunnen overkomen."

Leander Dendoncker zag de fase anders. "Ze kruisen elkaar en blijven in elkaar haken. Dat is ongelukkig gewoon. We moeten niemand viseren. We moeten onze focus richten op de match tegen Celtic, die is veel belangrijker."