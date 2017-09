"Het krediet van Weiler is op, om zijn beslissingen te begrijpen moet je twintig jaar naar de unief geweest zijn"

Ook Gille Van Binst, die zich vorig seizoen nog excuseerde voor kritiek die hij had geuit op het werk van de Anderlecht-T1, begrijpt er niets van.

"Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat Kums achterin ging spelen", kijkt Van Binst bij HLN terug. "Bovendien kon je uit dat matchbegin ook niet afleiden welke instructies Weiler Kums had meegegeven. Moest hij op de man spelen? Lewandowski in zone opvangen? Was hij nu een echte libero? Het was zo onduidelijk. Enfin, we hadden ook niet veel tijd om erachter te komen. Lang heeft hij niet gespeeld hé."

Het experiment van Weiler draaide niet uit zoals verwacht. Van Binst vindt dan ook dat het 5 voor 12 is voor Weiler. "Kijk, als je als trainer van Anderlecht verliest met goed voetbal, dan tonen de supporters in het Park zich vergevingsgezind. Maar nu hoor je meer en meer dat het gemor opstijgt. Het krediet van Weiler is op. Hij pakt verdorie beslissingen waarvoor je twintig jaar naar de unief moet geweest zijn om ze te begrijpen."