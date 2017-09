Een dag na Weiler ligt de volgende trainer op straat: Vanderhaeghe en Oostende gaan uit elkaar

De immense druk op de schouders van Yves Vanderhaeghe was te groot geworden. Dinsdag is dan ook beslist bij KV Oostende om de samenwerking te beëindigen.

Hulptrainer Adnan Custovic neemt zijn positie als T1 tijdelijk over, al laat het bestuur er geen gras over groeien. Er vonden naar verluidt al gesprekken plaats met mogelijke vervangers.

Barslechte seizoensstart

KV Oostende, toch een ploeg met PO1-ambities, staat momenteel op de laatste plaats in het klassement met 1 op 21. Marc Coucke zei eerst nog te willen afwachten, maar de nederlaag tegen Gent heeft de emmer dan toch doen overlopen. Yves Vanderhaeghe is al de vierde trainer die ontslagen wordt in België.