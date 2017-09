BREAKING: OHL gooit Van Wijk op de keien

Met een negen op achttien stond OH Leuven op de derde plaats in de stand, maar toch al op een redelijke afstand van verrassende leider Beerschot Wilrijk.

Dat was volgens de nieuwe eigenaars van OHL niet voldoende. Van Wijk zou vervangen worden door een Engelsman, zo wordt de greep op OHL vanuit Leicester nog groter.

Vreemd ontslag

Het ontslag is toch opmerkelijk, OHL won immers van titelfavoriet Cercle Brugge met 7-1 en leek onder stoom te komen. Het verloor in de Beker maar heel nipt van STVV in de verlengingen.