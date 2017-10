🎥 Salah knalt in zinderende slotfase zijn land voor het eerst in 28(!) jaar naar het WK

Tegen Congo-Brazzaville had Egypte het immers niet onder de markt. Ook al bracht Salah zijn land in de 63ste minuut op voorsprong, Moutou zorgde drie minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Maar toch was het nog niet gedaan. Salah trapte in een dramatisch slot de 2-1 nog vanop de strafschopstip tegen de touwen. De vreugde was immens, voor het eerst sinds 1990 gaat Egypte nog eens naar een WK.

Bekijk hieronder de taferelen. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Mohamed Salah’s 95th minute winner for Egypt, send them to the World Cup. First time since 1990. #Russia2018 pic.twitter.com/Z8sWnrg2wU — ❂ Yübbîę Umoh ❂ (@Yubbie007) October 8, 2017