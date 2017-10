Opmerkelijk standpunt binnen voetbalbond over Nainggolan: "Deur is niet dicht voor Radja"

Dat blijkt toch uit een uitspraak van technisch directeur Chris Van Puyvelde bij de Italiaanse Radio CRC. "Ik kan niet in de toekomst kijken, maar de deur is niet dicht voor Radja", aldus Van Puyvelde.

Kloof lijkt toch groot

"Er zullen nog selecties komen", doelde hij op mogelijk kansen bij de komende vriendschappelijke interlands. Toch lijkt de kloof tussen Martinez en Nainggolan groot.

Vanochtend zei ook analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws dat hij er zeker van is dat Nainggolan volgend jaar in Rusland niet te zien zal zijn in het shirt van de Rode Duivels. Wij zijn alvast benieuwd.