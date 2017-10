Roberto Martinez nu al bezig met Mexico en Japan, én hij weet ook al wat hij wil in maart: "Enkel zo hebben we de perfecte voorbereiding op het WK"

De kwalificatiepoule van de Rode Duivels was niet bepaald een waardemeter. Veel Belgische fans blijven tot op vandaag sceptisch over de slaagkansen van de nationale ploeg op de Wereldbeker in Rusland. Ook de campagnes richting het vorige WK en het jongste EK verliepen vlekkeloos, tot het moment van de waarheid aanbrak tijdens de eindronde...

"Ik wil duels betwisten tegen landen met een speelstijl die we hier niet kennen

Om zo goed mogelijk naar het WK te trekken, wil Roberto Martinez in aanloop het toernooi tegen verschillende speelstijlen oefenen. Op vrijdag 10 november spelen de Duivels in het Koning Boudewijnstadion vriendschappelijk tegen Mexico. Vier dagen later sparren ze in het Brugse Jan Breydelstadion met Japan.

"Ik wil duels betwisten tegen landen met een speelstijl die we in Europa niet kennen", benadrukte de bondscoach dinsdag nog eens. "Daarom verlang ik in maart naar een oefenduel tegen een Afrikaans en/of Zuid-Amerikaans land, zodat we de perfecte voorbereiding hebben op het WK."