🎥 Anderlechtverdedigers hebben dit plan om Neymar uit te schakelen

Ook in de defensie bij Anderlecht zijn ze op hun hoede. "Neymar is een heel complete speler, hij is snel op de eerste vijf meter, maar ook op dertig meter", aldus Appiah over zijn rechtstreekse tegenstander.

"Hij kan iedereen pijn doen en zal, als hij zo verder doet, de Gouden Bal ooit winnen." Ook Kara is onder de indruk. "Het is een uitdaging voor iedereen, maar we spelen tegen PSG, niet alleen tegen Neymar."