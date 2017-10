Vanhaezebrouck was al eens ontgoocheld in Anderlecht: "Ik vond dat er meer mogelijk was"

"Het betekent wel dat we minstens een punt tegen één van die grootmachten moeten pakken en hopen dat Celtic geen punten meer pakt. Het zou een ongelooflijke stunt zijn natuurlijk en onze enige kans is dat we dat in één van onze twee thuismatchen doen. Drie of vier keer gaan scoren in Schotland lijkt immers onmogelijk", aldus Vanhaezebrouck.

Een erfenis die hij meekreeg van voorgangers Weiler en Frutos. "Ik hoop dat de spelers de fans iets willen laten zien morgen. Ik was immers ook ontgoocheld toen ik de vorige match tegen Celtic op tv zag. Omdat ik vond dat er wel meer mogelijk was", blikte Hein terug.

Maximum aan capaciteiten

Maar met Gent heeft Vanhaezebrouck ook al eens wonderen verricht. In Lyon ging hij zelfs met drie punten gaan lopen. "Maar Lyon is PSG niet he. En trouwens, bij Gent werkte ik al een heel jaar met die groep. Misschien kent deze groep me nog niet goed genoeg en is het onmogelijk om het maximum aan capaciteiten eruit te halen..."