Rode Duivel heeft de boter gegeten bij Conte: "Ik neem geen risico meer"

door Manuel Gonzalez



Michy Batshuayi zit opnieuw op de bank vanavond

Foto: © photonews

Chelsea neemt het vanavond in de Champions League op tegen Nainggolan en co., maar dat zal zonder Michy Batshuayi in de basis zijn. De Belg maakte geen goeie beurt tegen Crystal Palace.