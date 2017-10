Deschacht kan vanavond mijlpaal bereiken tegen PSG

De kans is zeker bestaande dat Hein Vanhaezebrouck oudgediende Olivier Deschacht (36) laat opdraven in de Anderlecht-defensie. De verdediger kan vanavond tegen PSG zijn 100e Europese match spelen.

Voor zijn eerste wedstrijd in Europa moeten we al teruggaan naar 30 juli 2003, toen Anderlecht het in Roemenië opnam tegen Rapid Boekarest. Deschacht was toen 22 jaar. Naar eigen zeggen vond hij zijn eerste overwinning in de Champions League, thuis tegen Celtic, zijn mooiste Europese duel.

Anderlecht kwam toen al na een kwartier met tien te staan, maar won alsnog. Aan de wedstrijd tegen de Schotten dit jaar zal hij minder leuke herinneringen hebben. Paars-wit verloor in eigen huis kansloos met 0-3. Nu wacht het ongenaakbare PSG. Een mooie wedstrijd om de kaap van 100 gespeelde wedstrijden in Europa te bereiken.

Volg Anderlecht - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.