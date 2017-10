De Koster gaat doorduwen voor De Bruyne: "Een salaris als dat van Neymar is het doel"

Patrick De Koster sprak met het Italiaanse Radio CRC over een nieuw contract voor zijn poulain. "In de komende maanden zal ik samenzitten met Manchester City om te zien hoe we zijn contract kunnen verbeteren en verlengen."

Hij wil daarvoor het onderste uit de kan halen. "Zijn salaris? Denk maar aan wat Neymar en Mbappé tegenwoordig betaald worden. Dan kan je je er al iets bij voorstellen."

36 miljoen per jaar

Neymar krijgt om en bij de 36 miljoen euro per jaar, De Bruyne zou dus één van de absolute grootverdieners kunnen worden. Hij toonde gisteren alvast nog maar eens zijn waarde voor het team.