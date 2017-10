Hoerastemming over voetbal Anderlecht, maar Franse media schilderen ander beeld: "Een makkie"

L'Équipe opent alvast met een duidelijke kop. "Een makkie", staat te lezen onder een foto van een juichende Neymar Jr. De 0-4 score was dan ook duidelijk en de 0-1 stond al op het bord in de beginminuten.

"Het was de Paris Express", luidde het in de vermaarde sportkrant over de sneltreinmodus waarmee PSG in de eerste minuten Anderlecht het vuur aan de schenen legde. "De Ultra's van PSG hebben het eerste doelpunt zelfs gemist."