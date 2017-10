Svilar én Mourinho reageren zo op blunder van de jonge doelman: "Een fenomeen"

Volgende zondag staat hij gewoon weer in doel -Rui Vitoria Deel deze quote:

Ook Svilar zelf besefte het. "Ik had beter moeten doen in die fase, maar nu kan ik er niks meer aan doen. Ik kan de klok niet terugdraaien. Dit maakt deel uit van het leerproces."

Ook zijn coach stak hem een hart onder de riem. "Mile is een goeie doelman met veel kwaliteiten. Hij moet nog leren en groeien. Maar ik laat hem zeker niet vallen na wat er gebeurd is. Volgende zondag staat hij in de competitie gewoon weer in doel."