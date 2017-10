🎥 Svilar blunderde, maar kijk wat Lukaku daarna deed!

Op zich lijkt er weinig aan de hand. Svilar slikte amper één doelpunt tegen de Red Devils en Benfica verloor met het kleinste verschil. Alleen had hij boter op het hoofd bij die tegentreffer. Bekijk hieronder het doelpunt. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Rashford humiliates poor kid Svilar who just flies into his own net with the ball. Bizarre. pic.twitter.com/XDY072QUzt