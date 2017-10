Ferrera voor belangrijk tweeluik en dan reageert hij zo: "Nog 19 matchen"

Met 8 op 30 is het bilan wel serieus negatief, maar er komen twee wedstrijden (Eupen en Lokeren) aan die normaal gezien voor de kentering kunnen zorgen. "Ik vind deze matchen niet belangrijker dan andere duels", aldus Ferrera bij Sporza.

"De ploeg heeft de voorbije dagen goed en gedreven getraind. Ik voel niet dat er iemand in paniek raakt of denkt dat dit de match van de laatste kans is. Helemaal niet. Ik voel niet dat de druk toeneemt. Twee jaar geleden was Standard laatste na 11 speeldagen, na 29 speeldagen waren we zesde. Alles kan en we weten hoe snel het kan gaan."

Johan Timmermans sprak zijn vertrouwen al uit. "Wat er zal gebeuren als we morgen in Eupen verliezen? Dan zal ik niet sterven. Maar om een serieuzer antwoord te geven: dan zijn we voorlaatste of laatste en dan hebben we nog 19 matchen om dat recht te trekken."

Volg Eupen - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (21/10).