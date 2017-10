Tien Parijzenaars - zonder uitgesloten Neymar - voorkomen op een diefje eerste nederlaag in 'Le Classique'

door Yannick Lambrecht

door

PSG speelt op de valreep 2-2 gelijk tegen Marseille in 'Le Classique'

Wanneer David wint van Goliath... Dat is zondagavond bijna gebeurd in het zuiden van Frankrijk. PSG, dat deze week nog kwam donderen in Anderlecht, was in Marseille op weg naar de eerste nederlaag van het seizoen, maar in de blessuretijd maakte Cavani toch nog gelijk.