Er gaat geroteerd worden bij Anderlecht: "Stunt in PSG? Daar moeten we niet van dromen"

Vanhaezebrouck heeft de Champions League nog niet opgegeven, maar is er wel van overtuigd dat de stunt om Europees te overwinteren niet in Parijs zal gebeuren. "De Champions League is nog niet voorbij, maar we zitten in een heel moeilijke situatie", gaf hij. "We moeten winnen in Glasgow, maar met vier goals verschil, daar geloof ik niet in."

Dus moet er onderweg nog ergens een punt gepakt worden. En de coach legt al zijn eieren in het mandje van de thuismatch tegen Bayern München. "Dan moeten we iets doen, niet in Parijs. Van een stunt daar moeten we niet te veel dromen."

Beperkte kern

En eerst Eupen overleven, liefst zonder bijkomende blessures. "Ik ga waarschijnlijk wel wat roteren. Maar eerst zien dat er geen extra gekwetsten bijkomen. Tegen Zulte Waregem zat iedereen die fit was in de wedstrijdselectie. Als er nog iets gebeurt, zullen we er jongeren moeten bijnemen."