Als dat maar goed afloopt: Anderlecht krijgt te maken met de man van de 0-5 pandoering tegen PSG

David Fernandez Borbalan moet PSG - Anderlecht in goede banen leiden

Anderlecht neemt het deze week in de Champions League op tegen PSG. De Parijzenaars kwamen twee weken geleden met 0-4 winnen in het Astridpark, zonder de gashendel echt helemaal te moeten opentrekken. Wat mogen we in Parijs verwachten?