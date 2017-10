🎥 Vanhaezebrouck heeft opvallend nieuws over vraagtekens Spajic en Kara

Je twee beste centrale verdedigers missen, dat is voor geen enkele ploeg evident -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

"Ik geef nooit commentaar op jongens die er niet zijn", aldus Vanhaezebrouck. "Dat doet afbreuk aan zij die er wel zijn." Toch deed hij het vlak daarna wel.

"Je mist toch de twee centrale verdedigers die het voorbije anderhalf jaar het meeste gespeeld hebben. Dat is niet evident, voor geen enkele ploeg. Als de beste twee in het centrum wegvallen bij PSG, Club Brugge of eender welke ploeg in België."

Hij raakte ook even het thema Dendoncker aan, die daar toch een beetje tegen zijn goesting moet depanneren. "Leander is vooral een middenvelder, maar het was wel een behoorlijk goeie oplossing."

