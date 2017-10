Stanciu zat 90 minuten op de bank tegen Eupen, manager laat weer van zich horen

door Maarten Cattaert



Zaakwaarneemster Stanciu wil meer duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

Foto: © photonews

Nicolae Stanciu had gehoopt meer speelkansen te krijgen onder Vanhaezebrouck dan dat onder Weiler het geval was, maar dat is er tot dusver nog niet van gekomen. Zijn zaakwaarneemster vindt het stilaan welletjes geweest.