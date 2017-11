Probleem voor de Rode Duivels: "Zonder Kompany en Vermaelen haal je op WK de halve finale niet"

Ook wanneer België met drie achterin speelt, hebben Kompany én Vermaelen er een plaats, dat is alvast de mening van de analisten. "Kompany én Vermaelen zitten in mijn 23. In de ideale wereld is dat nog altijd ons beste duo, centraal achterin", aldus Stéphane Demol in Het Laatste Nieuws. "Qua ervaring, talent, noem maar op. Maar wat als ze ook ná Nieuwjaar niet spelen?"

De vraagtekens zijn terecht. "Zelfs met een fitte Kompany ben je niet zeker dat hij de volgende match niet opnieuw geblesseerd zal zijn. En je kan toch geen ploeg vormen om na één match op het WK al te moeten schuiven? Kompany heeft de voorbije twee jaar bijna niet gespeeld", valt Patrick Vervoort hem bij.