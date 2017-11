OFFICIEEL: KV Kortrijk heeft een nieuwe T1

Zoals verwacht ruilde KVK Anastasiou in voor Glen De Boeck. De nieuwe trainer tekende een contract tot het einde van dit seizoen. Hij neemt Lorenzo Staelens mee als T2. "Ik zie het als een geweldige, maar geen simpele sportieve uitdaging. Overnemen is niet makkelijk, zeker niet in deze situatie", zei de Antwerpse coach in een eerste reactie.

"Ik weet waar ik aan begin, dat heb ik bij Waasland-Beveren en Moeskroen ook gedaan. Ik heb er vertrouwen in en ken de spelersgroep. De korte termijn is het enige wat op dit moment telt."