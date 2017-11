Robbie Rogers, één van de weinige voetballers die openlijk als homo door het leven ging, stopt: "Nu heb ik spijt dat ik zolang in de kast zat"

Een enkelblessure noopt Rogers om er mee te stoppen. Maar hij kon toch zijn droom waarmaken, al heeft hij enigzins spijt. "Als een tiener voelde ik angst en schaamte. En op dat moment zei de angstige jongen in mij dat ik om mijn droom na te jagen een deel van mezelf moest opgeven. En dat ik mijn seksualiteit voor de wereld moest verbergen."

Rogers stopte op 25-jarige leeftijd al eens, voor hij naar de MLS terugkeerde. "De enige spijt die ik heb in mijn 11-jarige carrière is dat ik zoveel tijd in de kast heb gezeten. Ik wou dat ik de moed had gevonden om zoals zoveel andere jonge mensen openlijk als homo te leven."

"Dat zijn de mensen die me hielpen om mijn angst te overwinnen en terug richting voetbal te trekken. Er zijn nog steeds kinderen die me elke week brieven sturen. Aan die kinderen zeg ik: dank u!"