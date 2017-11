Hoe moet Roberto Martinez zich voelen na de kritiek? Minzaam, verzoenend, maar toch: "Sommigen doen dat intern, anderen openlijk"

Na de hype - het WK halen in Brazilië met een zwierige voorronde, veel punten en zelfs even de eerste stek op de wereldranglijst - zijn de Rode Duivels de voorbije drie jaar vooral 'ontgoochelingen'. Gek voor een team dat twee keer de kwartfinales van een groot toernooi op rij haalde, een prestatie waar vele landen zouden tekenen.

Neen, makkelijk is het niet. Zeker niet als ook de spelers zich gaan roeren. Die zijn bij hun topclubs in Europa soms wat anders gewoon dan wat ze bij de Rode Duivels moeten doen of qua systemen zien. En veel trainen op automatismen kan niet doorheen de jaren bij een nationale ploeg, daarvoor is een stageweek haast te kort.

Hoe reageert een minzaam man als Roberto Martinez dan op de uitspraken van Kevin De Bruyne? Zoals verwacht predikte hij verzoenende taal, al leek het interne gevoel daar niet helemaal op afgestemd te zijn. "We zijn op dit moment tactisch nog niet klaar", klonk het. Onder het motto: volg mijn weg en dan zullen we er tegen het WK staan.

Of dat is toch de bedoeling, pas dan wil Martinez afgerekend worden. Mede daarom dat hij ook niet ingaat op een mogelijke contractverlenging na het WK 2018 in Rusland. De talentvolle lichting eerst een grote prijs bezorgen? Wie weet.

Behind closed curtains

De bondscoach zit uiteraard verveeld met de interne kritiek. Niet dat hij niet openstaat voor dialoog, maar vooral dat die geventileerd is door De Bruyne en plein public: "Sommigen ventileren dat 'behind closed curtains', anderen doen dat publiekelijk."

Neen, Martinez zal De Bruyne niet afrekenen op zijn commentaar: "Het was met respect gezegd en zeker niet kwaad bedoeld. Kevin is gewoon een winnaar, een topspeler." En ja, Martinez wil zeker meegaan in de kritiek van zijn spelers. Maar hij zal vooral in rust willen werken om in juli 2018 te schitteren in het best mogelijke systeem. En dan rekenen we af, Roberto.

