Zweedse spelers vol lof over 'gentleman' De Rossi na prachtig gebaar

De routinier van AS Roma stapte na afloop de Zweedse spelersbus op om ze toe te spreken. Verdediger Pontus Jansson gaf tegen Expressen tekst en uitleg: "Hij feliciteerde ons en verontschuldige zich voor het harde spel van enkele medespelers en het gedrag van sommige fans tijdens het volkslied (die begonnen te fluiten).

Het gebaar van De Rossi maakte diepe indruk. "Hij is een echte gentleman. Iedereen in de bus dacht: wauw, is dit echt gebeurd? Het was een van de mooiste momenten die ik in lange tijd heb meegemaakt.

De wedstrijd tegen Zweden is meteen ook de laatste wedstrijd van De Rossi voor Italië. De 34-jarige controleur houdt er na 117 wedstrijden mee op. Hij speelde zes eindtoernooien. In 2006 won Italië het WK. In 2018 zal het land er voor het eerst in 60 jaar niet bij zijn dan.