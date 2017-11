Gillet begrijpt niet dat Martinez ploeggenoot niet oproept: "Dat vind ik raar"

Volgens de voormalige Rode Duivel moet Björn Engels altijd in de selectie van de nationale ploeg zitten. "Ik begrijp echt niet dat de bondscoach hem niet oproept", zegt de speler tegen Het Nieuwsblad.

Gillet baseert zich vooral op de wedstrijden in de Champions League. "Björn speelde uitstekend tegen Juventus en Barcelona. Dat zijn toch matchen die bekeken worden, want er doen Belgen mee? Blijkbaar was de evaluatie niet zo positief. Dat vind ik raar", aldus de ex-speler van Anderlecht.