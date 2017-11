Drie keer tegen de paal en een afgekeurde goal: het zat Westerlo echt niet mee in Roeselare

Westerlo werd zaterdagnamiddag vooral getroffen door pech. Ze stonden bij de rust verdiend op voorsprong via Corstjens, maar raakten daarvoor ook al twee keer de paal. Het zou hen nog zuur opbreken.

Geen 1-2, wel 2-1

Op het uur kon Cornet gelijkmaken in een flipperkastfase. Een kwartier later bracht diezelfde Cornet Roeselare ook nog eens op voorsprong, nadat er enkele minuten eerder een doelpunt van Westerlo werd afgekeurd voor een duwfout. Om helemaal zout in de wonde te strooien trapte Alessandro namens de Kemphanen in de slotfase nog een derde keer op de paal.

Een zeer gevleide overwinning dus voor Roeselare, dat op de vierde plaats komt. Westerlo blijft achter als voorlaatste met twaalf punten. Later op de avond is er nog de topper Beerschot Wilrijk-OHL.

Overzicht van 1B: