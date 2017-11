Kompany ontsnapt aan rood, maar voor de rest bijzonder sterk na twee maanden blessureleed: "Je kent me"

Kompany zette na drie minuten een tackle in op Jamie Vardy, maar kwam te laat. Daar ontsnapte hij, maar voor de rest stond hij autoritair te verdedigen. "Je kent me", zei hij achteraf. "Ik kom terug en ik doe mijn job. Het is gewoon leuk om weer tussen de jongens te zijn."

City deed het ook zonder hem bijzonder goed, maar hij lijkt klaar om hen nog sterker te maken. "De uitdaging voor mij is om nog iets toe te voegen aan dit team. Dat is moeilijk, maar dat is voor mij de motivatie om hard te blijven werken en mijn eigen grenzen te verleggen."