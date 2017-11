Turkse middenvelder die nog geen minuut speelde dit seizoen houdt het niet meer uit bij Barcelona

Dit seizoen speelde de 30-jarige Turk onder trainer Ernesto Valverde nog geen enkele minuut in het shirt van Barcelona. De club rekent al een tijdje niet meer op hem en zal niet moeilijk doen bij een vertrek de komende winter.

Turan zelf houdt het al een tijdje niet meer uit in Camp Nou en diende ook een transferverzoek in bij de clubleiding, weet het Spaanse dagblad Sport. Of de gewezen speler van Galatasaray en Atlético Madrid terugkeert naar zijn vaderland of in Spanje zal blijven, zal moeten blijken.

