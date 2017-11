Jupp Heynckes verrast op persconferentie: "Onder de indruk van Anderlecht tegen Club Brugge"

Niet zo sterk als Duitse competitieDeel deze quote:

Onderschatten wil hij Anderlecht niet doen, maar overschatten ook niet. "Je mag geen enkele tegenstander onderschatten. Maar het is wel duidelijk dat de Belgische competitie niet zo sterk is als de Duitse, Engelse of Spaanse..."

Heynckes liet niets aan het toeval over. "Ik heb de match tegen Club Brugge gezien. En ik moet zeggen: ik was behoorlijk onder de indruk van Anderlecht. Ze maakten mooie acties, liepen goed over het veld... Onder de nieuwe coach gaat het beter met hen."

Volg Anderlecht - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (22/11).