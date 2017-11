Van Buyten doet Anderlecht en zijn fans dromen: "Op die manier is er zeker een kans dat ze een resultaat neerzetten"

Bayern behaalde onder de nieuwe T1 een 15 op 15, ging verder in de Duitse beker en verzekerde zich van overwintering in de Champions League.

"En toch denk ik dat Anderlecht niet kansloos is", verrast Daniel Van Buyten in Het Nieuwsblad. "Ze hebben veel geblesseerden en ook veel spelers met kleine kwaaltjes. Vooral Manuel Neuer wordt gemist. Ik ken hem goed, hij is ook naast het veld erg belangrijk voor de ploeg. Ik zeg het je: als ik nu een speler van Anderlecht was, zou ik geloven in een stunt."

Aan de richtlijnen houden

Met een tactisch plannetje moet Anderlecht meer kunnen rapen tegen Bayern dan tegen PSG thuis. "Anderlecht heeft een intelligente coach. Vanhaezebrouck kan iets neerzetten. Als de spelers zich aan zijn richtlijnen houden, is er zeker een kans dat ze een resultaat neerzetten", denkt Van Buyten.

Big Dan zal op uitnodiging van Audi, autosponsor van beide clubs, woensdagavond naar het Constant Vanden Stockstadion afzakken.

Volg Anderlecht - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.