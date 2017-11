Spajic ziet goalgetter graag naar Anderlecht komen: "Hij is sterk, snel en doelgericht, ik zou hem aanraden"

De Ghanese aanvaller scoort aan de lopende band voor het Servische Rode Ster Belgrado. In competitie trof hij tot nog toe tien keer raak in elf matchen, en ook in Europees en bekerverband vond hij al gemakkelijk de weg naar doel.

Uros Spajic, die in het verleden nog voor Rode Ster voetbalde, weet ondertussen wat ­Boakye in zijn mars heeft. "Ik zie veel matchen van ­Rode Ster en het is lang geleden dat ze een buitenlandse spits hadden die zo uitblinkt", zegt de verdediger in Het Nieuwsblad.

"Club wint zonder te imponeren"

"Hij is sterk, snel en doelgericht. Ik zou hem aanraden. Zeker omdat de titelstrijd in België pas op het einde zal ­beslist worden. Nu wint Club Brugge alles zonder echt te ­imponeren. Wij hebben nog een loodzwaar programma, maar als we geen domme ­punten meer verliezen dan kunnen we hen vanaf december zeker nog inhalen."