LIVE: Standard-Anderlecht onder hoogspanning: houdt iedereen straks het hoofd koel?

De Clasico staat deze middag op het programma, maar deze editie is er één met extra lading. Voor het eerst sinds eind 2023 zijn opnieuw uitfans welkom in Luik, met zo'n duizend Anderlecht-supporters in het uitvak.

Dat gebeurt op een moment waarop beide clubs sportief onder zware druk staan. De voorbije weken verliepen bijzonder onrustig. Bij Anderlecht werden de spelers en coach op de korrel genomen na teleurstellende resultaten, terwijl het bij Standard volledig ontspoorde na de zware nederlaag tegen AA Gent. De frustraties stapelden zich op en maken van deze Clasico een wedstrijd waarin de spanning ook naast het veld voelbaar zal zijn.

Fan Council riep op om kalm te blijven

Die context verklaart de ongewoon strikte oproep van de Fan Council van Anderlecht. Supporters worden gevraagd om, ongeacht het wedstrijdverloop, kalm te blijven. Elk incident kan zware gevolgen hebben, met zelfs een nieuw – mogelijk definitief – verbod op uitfans als doemscenario. De boodschap is duidelijk: steun met passie, maar zonder grensoverschrijdend gedrag.

Ook bij Standard is de vrees voor een ontsporing groot. Sportief loopt het al weken stroef en Sclessin, ooit een vesting, voelt steeds vaker als een last. Met slechts drie punten uit de laatste vijf wedstrijden en de incidenten rond het stadion is de druk op de ploeg van Vincent Euvrard bijzonder groot.

Grote sportieve belangen

Bij Anderlecht is de situatie al even precair. Na het pijnlijke gelijkspel tegen Dender volgden interne gesprekken tussen directie, staf en spelers. Besnik Hasi kreeg het vertrouwen, maar weet dat zijn krediet beperkt is. Net als in het najaar hopen de Mauves dat een sterke prestatie in de Clasico het keerpunt kan worden.

Sportief staat er dan ook veel op het spel. Standard ziet zijn Play-off 1-ambities wegsmelten, Anderlecht dreigt zelfs uit de top zes te tuimelen. De verliezer van de dag riskeert niet alleen sportieve averij, maar ook een nieuwe golf van onvrede bij de eigen aanhang.





Alles wijst dus op een Clasico waarin mentale weerbaarheid minstens even belangrijk wordt als tactiek of kwaliteit. Met de terugkeer van de uitfans, de broze rust rond beide clubs en de hoge inzet, belooft het een geladen namiddag te worden aan de Maas.

Vermoedelijke opstellingen

Standard: Epolo; Fossey, Bates, Hautekiet, Mortensen; Ilaimaharitra, Teuma; Abid, Ayensa, Saïd; Henry

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Kana, Camara; Saliba, De Cat; Bertaccini, Hazard, Angulo; Sikan