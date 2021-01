Kan Antwerp de drie punten thuishouden tegen Cercle Brugge?

Beide ploegen kunnen vanavond niet op volle sterkte aantreden wegens blessures, schorsingen en disciplinaire maatregelen. Antwerp heeft de drie punten nodig in de strijd voor Play-Off 1 terwijl Cercle Brugge elk punt nodig heeft in de degradatiestrijd.

Antwerp heeft vertrouwen getankt na de 0-1 overwinning op het veld van AA Gent. Een schoonheidsprijs hebben ze voor deze wedstrijd niet gekregen. Daarentegen telt op het einde van de rit alleen de drie punten.

Cercle Brugge heeft het heel moeilijk de laatste weken. Afgelopen zondag werd met het kleinste verschil verloren van Standard Luik. Zo hebben zij al 9 wedstrijden op rij niet meer gewonnen en zijn teruggezakt naar de laatste plaats in de Jupiler Pro League.

Antwerp

Franky Vercauteren staat vanavond voor het eerst langs de zijlijn als trainer van Antwerp in 'den Bosuil'. Hij zal dit moeten doen zonder de geschorste Martin Hongla en zijn geblesseerde kapiteit Faris Haroun. Tegelijkertijk recupeert hij wel Aurélio Buta die terugkomt uit schorsing en zelfs Didier Lamkel Zé is in de ruime kern opgenomen. Bij de Gouden Schoen, Lior Refaelov, staat nog een vraagteken. Hij ondervindt kleine hinder en het zal in de loop van de dag blijken of hij speelklaar geraakt.

Dit zijn de 21 namen: Beiranvand, Matijas, Thiam, Buta, De Pauw, Gelin, Batubinsika, Seck, De Laet, Juklerod, Lukaku, B. Verstraete, De Sart, Boya, Refaelov, Gerkens, Benavente, Ampomah, Miyoshi, Lamkel Zé en Mbokani.

De laatste partij van Antwerp thuis tegen Cercle Brugge werd gewonnen. Dit dankzij twee doelpunten van Didier Lamkel Zé. Zou hij dit vanavond terug kunnen bewerkstelligen?

Cercle Brugge

Paul Clement zal vanavond al niet kunnen rekenen op Kylian Hazard. Hij is voor onbepaalde tijd naar de B-kern gestuurd wegens disciplinaire redenen. De Vereniging gaf aan dat het verschil in visie tussen professionalisme aan de basis lag van deze beslissing.

Bij Cercle Brugge is Decostere & Omolo er niet bij wegens blessures. Nieuwe aanwinst, Hannes van der Bruggen, is nog niet opgenomen in de wedstrijdkern.

Dit zijn de 21 namen van Cercle Brugge: Warleson, Bruzzese, Marcelin, Velkovski, Somers, Lopes, Dekuyper, Corryn, Koshi, Denkey, Didellon, Biancone, Bates, Taravel, Vitinho, Kanouté, Vanhoutte, Hoggas, Mussaba, Hotic en Ugbo.

