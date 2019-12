Provocatie Lamkel Zé leidt tot gevecht: "Ik keur zijn gebaren niet goed, tegenreactie ook niet zachtaardig"

Het was al de hele match een heftige strijd tussen Standard en Antwerp en op het einde kookten de potjes helemaal over. Lamkel Zé stak het in gang door de thuissupporters uit te dagen. Bölöni veroordeelt zijn gedrag, maar dringt erop aan alles in het juiste perspectief te plaatsen.

Er werd nog een flink stukje gebikkeld na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Erik Lambrechts. De knokpartij ging ook nog verder in de catacomben van Sclessin, met Mirallas naar verluidt in een hoofdrol. Blijft wel een feit dat het allemaal begon bij Lamkel Zé, die het nodig vond om diep in blessuretijd de Standard-supporters te gaan jennen. "Die gestes naar het thuispubliek toe moet hij niet doen. Ik keur zijn gebaren niet goed", stelt László Bölöni onomwonden. Al is er ook de andere kant van de medaille. "Het is ook wel niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in het voetbal. Er waren bovendien slechts vier à vijf seconden te spelen. De tegenreactie die er kwam na zijn gebaren, is ook niet zachtaardig." De Roemeen hoopt dan ook dat zijn club niet als de schuldige van alles wordt aangewezen. Hij deed daarbij ook een oproep naar de pers. "Het is ook de taak van de journalisten om alles te overzien. Ik hou er niet van dat altijd Antwerp met de vinger gewezen wordt als zulke zaken gebeuren."