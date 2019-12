Klopp is verwonderd dat Origi zo weinig speelt bij de Rode Duivels en breekt een lans voor zijn aanvaller

Divock Origi is de supersub van Liverpool en de eerste die speelt als een van de drie vaste voorspelers niet start. Jürgen Klopp vindt dat zijn aanvaller ook meer kansen moet krijgen bij de Rode Duivels.

Divock Origi is sinds zijn goals in de halve finale en in de finale van de Champions League onsterfelijk geworden in Liverpool en hij versierde er ook een contractverlenging mee. Sindsdien heeft hij ook meer vertrouwen op het veld en krijgt hij meer kansen. Dit seizoen speelde Origi 679 minuten, verspreid over 20 matchen.

Bij de Rode Duivels speelde hij 65 minuten in de tien voorbije EK-kwalificatiematchen, zonder dat hij geblesseerd was. "Ik was erg blij dat Roberto Martínez hier was om Divock te bekijken", citeerde Het Laatste Nieuws de Duitse coach begin december.

"Hij speelt geen seconde bij België. Het is goed dat hij (Martinez, nvdr.) het nu met zijn eigen ogen gezien heeft. Origi heeft vertrouwen nodig en als hij dat krijgt, weet iedereen waartoe hij in staat is", besloot Klopp.