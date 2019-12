Vandaag al medische testen: Liverpool haalt concurrent van Origi binnen voor spotprijs

Binnen twee weken gaat de transferperiode officieel van start, maar de meeste topclubs schieten nu al in actie. Ook Liverpool heeft bijna een eerste wintertransfer beet.

The Guardian schrijft namelijk dat Takumi Minamino woensdag medische testen zal afleggen bij Liverpool. Als er geen problemen opduiken, komt hij nadien voor 8,5 miljoen euro over van Red Bull Salzburg.

De Japanner kwam in januari 2015 over van Cerezo Osaka in zijn thuisland. Op vier jaar tijd speelde hij 199 wedstrijden voor Salzburg. In 199 wedstrijden vond hij 64 keer de weg naar doel en leverde hij 44 assists af.

Dit seizoen maakte hij indruk met onder meer twee doelpunten en drie assists in de -groep van Liverpool in de- Champions League.

De Japanse international kan op alle offensieve posities uit de voeten. Net als Liverpool-Belg Divock Origi. De Rode Duivel speelde het grootste aantal wedstrijden wel als diepe spits. Minamino speelde vooral als linksbuiten, maar bezet de laatste jaren vooral de rechterkant.

Het bedrag van 8,5 miljoen euro is de afkoopclausule in het contract van Minamino. Zonder de afkoopclausule zouden de Oostenrijkers wellicht minstens het dubbele van de prijs hebben gevraagd.