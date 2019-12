Niet alleen Fellaini, maar ook 82-voudig Rode Duivel zet deur opnieuw open voor EK: "Ik ga een beslissing nemen, maar ik wil eerst de bondscoach op de hoogte brengen"

De voorbije dagen werd gewag gemaakt van een terugkeer van Marouane Fellaini bij de Rode Duivels. Maar ook Moussa Dembélé is nog niet zeker of zijn internationaal avontuur voorbij is. Gaat ook hij mee naar het EK?

Moussa Dembélé behoort al sinds september 2018 niet meer tot de selectie bij de Rode Duivels. Het broze lichaam van de middenvelder had extra rust nodig. Reisjes van en naar China voor interlandvoetbal waren dus niet aan te raden.

“De bondscoach heeft me gevraagd om pas na dit seizoen (het Chinese seizoen zit er nu op, nvdr.) een beslissing te nemen over mijn beschikbaarheid voor de Rode Duivels”, vertelt Dembélé in Het Laatste Nieuws.

En de middenvelder is van plan om knopen door te hakken. “Ik ga een beslissing nemen, maar ik wil eerst de bondscoach op de hoogte brengen. Of het EK me gaat verleiden? Het gaat over het totaalplaatje.”